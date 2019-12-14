Üçüncü Lig'de perde kapanıyor

Üçüncü Lig'de perde kapanıyor

14 Aralık 2019, Cumartesi 11:47
- A +
Üçüncü Lig'de perde kapanıyor

 

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig'de ilk yarı maratonu yarın oynanacak maçlarla son bulacak. Ligde Ege temsilcilerinden 1. Grup'taki Kızılcabölükspor, devreyi saat 13.00'te Yomraspor deplasmanında kapatacak. 2. Grup'ta ikinci sırada yer alan Fethiyespor, saat 13.30'da Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacak. Grupta üçüncü basamakta bulunan Turgutluspor, devreyi aynı saatte 1877 Alemdağspor deplasmanında tamamlayacak. 

Ligde 3. Grup'ta lider Karacabey Belediyespor'u 2 puan geriden takip eden şampiyonluk hedefindeki Nazilli Belediyespor, ilk yarının son maçında İlçe Stadı'nda saat 13.30'da Gölcükspor'u ağırlayacak. Nazilli Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Zafer Özden, bu randevuyla 2015'ten bu yana forma giydiği kulüpteki 100. maçına çıkacak. Grupta Play-Off yarışındaki Somaspor, aynı saatte Atatürk Stadı'nda Modafen'i ağırlarken Muğlaspor ise saat 12.00'de 1954 Kelkit Belediyepor'a konuk olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...