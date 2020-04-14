Uçuk çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Kimi zaman stresli bir hayat sonucu ortaya çıkan uçuk kimi zaman ise bazı hastalıkların yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Uçuğa yönelik bitkisel çözüm yolları bulunmaktadır. Bu bitkisel çözümleri deneyerek uçuk problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Peki, uçuğa ne iyi gelir? Uçuk nasıl geçer? Uçuğa sürülecek şeyler, iyi gelen kurutan bitkiler ve çözümler nelerdir? İşte uçuğu bitkisel çözümlerle giderecek öneriler. Son aylarda uçuk problemi yaşayan kişiler arama motorlarında uçuğun bitkisel çözüm yollarını araştırmaktadırlar.

Uçuğa ne iyi gelir?

Aloevera: Aloevera uçuğa iyi gelen mucizevi bitkilerden biridir. Aloevera her derde deva olarak bilinen bir doğal bitkidir. Dolayısıyla aloevera bitkisinin yağı ile birlikte uçuk çıkan bölgenize sürerek uçuğun kısa sürede geçtiğine şahit olacaksınız. Aloevera cilde oldukça iyi gelen mucizevi bitkilerden biridir. Doğal bir antioksidan olan aloevera yağı uçuk tedavisinde uzmanlar tarafından önerilen bir doğal bitkidir. Sahip olduğu enzimler ve mineraller ile uçuğa neden olan enfeksiyonların ortadan kalkmasını sağlar.

Portakal: C vitamini içeren gıdalar uçuğu geçirir. Dolayısıyla c vitamini bakımından bol olan portakal tüketmek uçuğu geçirmeniz için önemlidir. Bol bol portakal tüketerek uçuk şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Uçuğa oldukça iyi gelen portakalı günde 1 defa tüketerek uçuk yaralarını engelleyebilirsiniz.

Zeytinyağı: C vitaminin uçuğa iyi geldiği gibi E vitamini içeren gıdalar da aynı şekilde uçuğa iyi gelmektedir. E vitamini denilince akla ilk gelen doğal gıdalardan birisi de zeytinyağıdır. Zeytinyağı E vitamini bakımından oldukça zengin bir gıda olduğundan dolayı uçuk tedavilerinde kullanılır. Zeytinyağını uçuk çıkan bölgeye pamuk yardımı ile sürerek uçuğu geçirebilirsiniz. Zeytinyağının organik olması da bu noktada önemlidir. Bu yöntemi ise istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz.

Yoğurt: Probiyotik bakımından zengin olan gıdalar uçuk tedavisinde kullanılmaktadır. Yoğurt uçuğa oldukça iyi gelen gıdalar arasında yer almaktadır. Yoğurdu direkt olarak uçuk yarasına sürerek uçuğun geçmesini sağlayabilirsiniz. Yoğurt aynı zamanda sindirim sisteminin neden olduğu uçuklara yönelik de kullanılır. Yoğurt sindirime iyi geldiğinden dolayı uçuk tedavisinde etkili olarak kullanılmaktadır.

Uçuk nasıl geçer?

Uçuğa neden olan faktörlere yönelik bitkisel tedavi seçenekleri ile uçuklardan kurtulmak mümkün. Doğal yollarla uçuğu tedavi edebileceğiniz gibi uçuğun tekrardan çıkmasını da yine bu bitkisel ve doğal yöntemlerle engelleyebilirsiniz.

Süt: Uçuğu geçiren ve mutlaka tüketilmesi gereken doğal gıdalar arasında yer alan süt oldukça yararlı bir gıdadır. Özellikle uçuk yeni çıkmaya başladığı zaman sütü uçuk bölgesine sürmeniz uçuğu geçirecektir. Sütü pamuk yardımı ile uçuğa sürebilirsiniz. Bu uygulamayı günde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Uçuğun çıkmasını engelleyecek olan süt uçuk yarasını ve acısını da kısa sürede geçirecektir.

Siyah Çay: Gündelik hayatta hemen hemen her gün tükettiğimiz vazgeçilmez içeceğimiz olan çay uçuk tedavisinde de kullanılmaktadır. Siyah çay uçuk ağrısını da giderecektir. Siyah çayı uçuğa siyah poşet çayı uçuğun üzerine koyarak yapabilirsiniz.

Nane Yağı: Nane yağı ile birlikte uçuk yarasını doğal yollardan iyileştirebilirsiniz. Nane yağı doğal antiviraldir. Uçuğa neden olan viral etmenleri ortadan kaldırır. Özellikle uçuk yeni çıkıyorsa nane yağı ile uçuğu çıkmadan iyileştirebilmek mümkün. Nane yağı uçuğun acısını da dindirecektir. En etkili bitkisel çözümlerden biri olan nane yağını uçuk tedavisinde kullanılması doktorlar tarafından da önerilmektedir.

Sarımsak: Sarımsak her derde doğal çaredir. Dolayısıyla eğer uçuk şikayetleriniz varsa mutlaka tercih etmeniz gereken doğal gıdalar arasında sarımsak yer alıyor. Sarımsağı ezerek püre haline getirebilir ve bu şekilde uçuk yarasını iyileştirebilirsiniz. Sarımsak doğal bir mikrop öldürücüdür. Uçuğa neden olan mikropların ortadan kalkmasını sağlar.

Uçuğa sürülecek şeyler, iyi gelen kurutan bitkiler ve çözümler

Misket Limonu: Misket limonunu uçuğa sürerek uçuğu geçirebilirsiniz. Misket limonu anti bakteriyel özelliği olan bir doğal gıdadır. Dolayısıyla misket limonu uçuğa sürerek doğal bir çözüm tercih etmiş olursunuz. Günde 3-4 defa misket limonunu uçuk yarasına sürerek uçuktan kurtulmak mümkün. Ayrıca misket limonu bundan sonra da uçuğun çıkmasını da engelleyecektir. Misket limonunu uçuk yeni ortaya çıkarken de uygulayabilirsiniz. En etkili doğal çözümlerden biri olan misket limonu uçuk yaralarında önerilen doğal tedavilerden biridir.

Domates: Domates ile de uçuğunuzu doğal bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Domates suyu ve domates özünü uçuğunuza sürerek uçuk yaranızı tedavi edebilirsiniz. Domates içerdiği bileşenler ile birlikte cilde oldukça iyi gelmektedir. Domates uçuğun hızlı bir şekilde kurumasını sağlar. Domates kürünü günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz.

Bal: Bal insan sağlığını olumlu yönde etkileyen tam anlamıyla bir şifa deposu olan gıdadır. Bal uçuğun neden olduğu mikropları söküp atar. Pamuk yardımı ile balı uçuk yarasına sürebilirsiniz. Bu şekilde uçuğun iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Dilerseniz balı sirke ile de karıştırarak bu karışım ile uçuk yarasının hızlı bir şekilde kurumasını sağlayabilirsiniz.

Sirke: Sirke doğal bir anti bakteriyeldir. Bakterilerin neden olduğu uçuk yaraları sirke ile iyileşmektedir. Sirkeyi uçuğa pamuk ile birlikte ilave edebilirsiniz. Oldukça etkili çözümler arasında yer alan sirke ile uçuk acılarından da kurtulabilirsiniz. Sirke tedavisini günde 2 defa uygulayabilirsiniz. Bu şekilde uçuk yarasını hızlı bir şekilde kurutabilirsiniz. Sirke ile uyguladığınız bu tedavi yöntemi ile uçuğu 2 günde iyileştirebilirsiniz. Ayrıca eğer uçuk yeni çıkıyorsa yine sirke ilave ederek de tedavi edebilirsiniz.