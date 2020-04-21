Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden corona virüsü salgını, hem işverenleri hem çalışanları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte pek çok işveren işyerlerini kapatmak zorunda kalırken, çalışanlarını da ücretsiz izne çıkardı. Bu dönemde zor durumda kalan vatandaşlar için devlet bir ödenek hazırladı. Ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan vatandaşlara devlet tatafından ücretsiz izin maaş desteği verecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsü tedbirleri kapsamında ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlara maddi destek sağlanacağını açıklamıştı. Ücretsiz izin maaş desteği haberleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar google aramalarına başladı: Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ücretsiz izin maaşları kimlere ödenecek? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

Ücretsiz izin maaş desteğine kimler başvurabilir?

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara destek sağlanacak. Bu şartları sağlayan herkesin ücretsiz izin maaş desteği alabileceği ifade ediliyor.

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

Ücretsiz izin desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Fakat daha sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Ücretsiz izin nedir?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.



