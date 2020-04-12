Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın son dakika '3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız.' açıklamasını yapmasının ardından ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar google aramalarına başladı: Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Detaylar ve ücretsiz izin ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından ''Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.
447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.
Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.
Ücretsiz izin maaş desteği kaç ay olacak?
3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.