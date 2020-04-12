Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Albayrak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Bu son dakika gelişmesinin ardından ''Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.

Başvuru şartları ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.

Ücretsiz izin maaş desteği kaç ay olacak?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.







