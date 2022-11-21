UCI Gran Fondo Dünya serisi Antalya yarışı nefes kesti

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) organize ettiği ve destinasyon partneri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 17-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen, UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışı 35 farklı ülkeden bin 65 amatör bisiklet sporcusu ile büyük bir heyecana sahne oldu.

Yarışlar; zamana karşı (20km), uzun parkur(98km), kısa parkur(66km) ve paracycling (66km) kategorilerindeyapıldı. Yarışı yüzde 20'lik dilimde bitiren sporcuların, UCI Gran Fondo World Series 2023 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı, uzun parkurda genel klasman şampiyonları kadınlarda Byrne, erkekler ise Gökhan Uzuntaş oldu.