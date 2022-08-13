arabam.com Konyaspor , 1995 doğumlu forvet Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan katıldı.
İngiltere'nin farklı liglerinde oynayan Uche, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadroya katılan Uche, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı.
Yeni transfer , 2022-2023 sezonunda 29 numaralı formayı terletecek.