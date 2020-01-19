Galatasaray Süper Lig'in 18.hafta maçında Yukatel Denizlispor ile saat 16:00'da karşılaşacak. Galatasaray böylece 2016-17 sezonundan sonra ilk kez Türk Telekom Arena'da gündüz maçına çıkacak.

2016-17 sezonunda iki gündüz maçı

Galatasaray 2016-17 sezonunda 16:00'da başlayan maçta evinde Antalyaspor'u 3-1 yenerken, ligin son haftasında da Konyaspor ile 17:00'de başlayan maçta oynamış ve sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Galatasaray ayrıca 2015-16 sezonunda 30.haftada saat 16:00'da başlayan müsabakada Kasımpaşa'yı 4-1 yenmiş ayrıca 28.haftada 17:00'de başlayan maçta Ç.Rizespor ile oynamış ve 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray 24.haftada 16:00'da başlayan Başakşehir maçını 3-3, yine 16:00'da başlayan Akhisar mücadelesini ise 3-2 galip bitirmişti.





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