Üç puanlı sistemde ilk kez! Fenerbahçe 60'ı geçemiyor
Fenerbahçe sezonun 31.hafta maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 50 yaptı. Fenerbahçe kalan maçlarını kazansa dahi puanını en fazla 59 yapabilecek ve böylece üç puanlı sistemde ilk kez üst üste iki sezonu 60 puanın altında tamamlamış olacak. Fenerbahçe geçen sezonu 46 puanla 6.sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin bu sezon ligi ilk iki sıra içinde bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı
Fenerbahçe sezonun 31.hafta maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 50 yaptı. Fenerbahçe kalan maçlarını kazansa dahi puanını en fazla 59 yapabilecek ve böylece üç puanlı sistemde ilk kez üst üste iki sezonu 60 puanın altında tamamlamış olacak. Fenerbahçe geçen sezonu 46 puanla 6.sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe'nin bu sezon ligi ilk iki sıra içinde bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı
Sezon Puan Sıra
19/20 50 5.sıra (en fazla 59 yapabilir)
18/19 46 6.sıra
17/18 72 2.sıra
16/17 64 3.sıra
15/16 74 2.sıra
14/15 74 2.sıra
13/14 74 Şampiyon
12/13 61 2.sıra
11/12 68 2.sıra
10/11 82 Şampiyon
09/10 74 2.sıra
08/09 61 4.sıra
07/08 73 2.sıra
06/07 70 Şampiyon
05/06 81 2.sıra
04/05 80 Şampiyon
03/04 76 Şampiyon
02/03 51 6.sıra
01/02 75 2.sıra
00/01 76 Şampiyon
99/00 61 4.sıra
98/99 72 3.sıra
97/98 71 2.sıra
96/97 73 3.sıra
95/96 84 Şampiyon
94/95 67 4.sıra
93/94 69 2.sıra
92/93 58 5.sıra
91/92 71 2.sıra
90/91 44 5.sıra
89/90 70 2.sıra
88/89 93 Şampiyon
87/88 55 5.sıra
fanatik.com.tr / Tolga Kuru