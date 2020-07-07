Fenerbahçe sezonun 31.hafta maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 50 yaptı. Fenerbahçe kalan maçlarını kazansa dahi puanını en fazla 59 yapabilecek ve böylece üç puanlı sistemde ilk kez üst üste iki sezonu 60 puanın altında tamamlamış olacak. Fenerbahçe geçen sezonu 46 puanla 6.sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligi ilk iki sıra içinde bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı

Sezon Puan Sıra

19/20 50 5.sıra (en fazla 59 yapabilir)

18/19 46 6.sıra

17/18 72 2.sıra

16/17 64 3.sıra

15/16 74 2.sıra

14/15 74 2.sıra

13/14 74 Şampiyon

12/13 61 2.sıra

11/12 68 2.sıra

10/11 82 Şampiyon

09/10 74 2.sıra

08/09 61 4.sıra

07/08 73 2.sıra

06/07 70 Şampiyon

05/06 81 2.sıra

04/05 80 Şampiyon

03/04 76 Şampiyon

02/03 51 6.sıra

01/02 75 2.sıra

00/01 76 Şampiyon

99/00 61 4.sıra

98/99 72 3.sıra

97/98 71 2.sıra

96/97 73 3.sıra

95/96 84 Şampiyon

94/95 67 4.sıra

93/94 69 2.sıra

92/93 58 5.sıra

91/92 71 2.sıra

90/91 44 5.sıra

89/90 70 2.sıra

88/89 93 Şampiyon

87/88 55 5.sıra





fanatik.com.tr / Tolga Kuru