Süper Lig'de 27.hafta maçları tamamlanırken Galatasaray ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Ç. Rizespor'a 2-0 kaybetti ve Sivasspor'un sahasında Denizlispor'u yenmesinin ardından 4.sıraya indi.

Böylece 27.hafta sonunda ilk üç sırada Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Böylece "üç puanlı sistemde" ilk kez sezonun 27.haftasında ilk 3 sırada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbiri yer almamış oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan biri son 35 sezonun 34 tanesinde şampiyon olmuş sadece Bursaspor 2009-10 sezonunda araya girip lig tarihinin 5. farklı şampiyonu olmuştu. Kalan haftalarda Trabzonspor ve Başakşehir'in şampiyonluk yolunda büyük şansı bulunuyor.

En yakın sezon 2008-09

Süper Lig'de bu sezona en çok benzeyen sezon 2008-09 oldu. Sezonun 27.haftasında Sivasspor 56 puanla lider, Beşiktaş 55 puanla 2.sırada yer alırken Trabzonspor 50 puanla 3.sırada yer almıştı. Beşiktaş, Mustafa Denizli ile son dönemi iyi geçirip şampiyon olmayı başarmıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







