Üç puanlı sistemde ilk kez 27.haftada ilk 3'te 'üç büyükler' yok
Süper Lig'de 27.hafta maçları tamamlanırken Galatasaray deplasmanda Ç. Rizespor'a kaybetti ve zirve yolunda büyük yara aldı. Sivasspor'un sahasında Denizlispor'u yenmesinin ardından ilk üç sırada Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Böylece "üç puanlı sistemde" ilk kez sezonun 27.haftasında ilk 3 sırada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbiri giremedi.
Süper Lig'de 27.hafta maçları tamamlanırken Galatasaray ağır yara aldı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Ç. Rizespor'a 2-0 kaybetti ve Sivasspor'un sahasında Denizlispor'u yenmesinin ardından 4.sıraya indi.
Böylece 27.hafta sonunda ilk üç sırada Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Böylece "üç puanlı sistemde" ilk kez sezonun 27.haftasında ilk 3 sırada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbiri yer almamış oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan biri son 35 sezonun 34 tanesinde şampiyon olmuş sadece Bursaspor 2009-10 sezonunda araya girip lig tarihinin 5. farklı şampiyonu olmuştu. Kalan haftalarda Trabzonspor ve Başakşehir'in şampiyonluk yolunda büyük şansı bulunuyor.
En yakın sezon 2008-09
Süper Lig'de bu sezona en çok benzeyen sezon 2008-09 oldu. Sezonun 27.haftasında Sivasspor 56 puanla lider, Beşiktaş 55 puanla 2.sırada yer alırken Trabzonspor 50 puanla 3.sırada yer almıştı. Beşiktaş, Mustafa Denizli ile son dönemi iyi geçirip şampiyon olmayı başarmıştı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru