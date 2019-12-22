Üç puanın anahtarı: Sörloth

Sörloth atıyor, Fırtına kaybetmiyor. Trabzonspor’un Norveçli yıldızı, 15 haftalık lig maratonunda 9 farklı takımın kalesine 9 gol gönderdi. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki futbolcunun ağları sarstığı

9 maçta da rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi söz konusu sınavlarda 5 kez kazanırken, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta 2-1 kaybedilen Denizli karşılaşmasını boş geçen Sörloth bu akşam Konya karşısında fileleri sarsmayı ve Fırtına’ya galibiyeti getirmeyi amaçlıyor.

Sörloth ligde çıktığı 15 maçta 9 gol, 3 asistle oynadı ve takımına 12 gollük katkıda bulundu.