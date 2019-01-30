Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla ile ilgili ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan menşeili Transfer Market Web adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre 30 yaşındaki futbolcunun peşinde üç İtalyan kulübü var.

Haberde Serie A ekipleri Bologna, Chievo ve Parma'nın Sarı Lacivertli oyuncuyla ilgilendikleri ifade edildi. Isla'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler