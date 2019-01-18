Adama Traore’nin sezonu kapatmasıyla birlikte sol bek arayışına giren İzmir ekibi kadrosuna dünyaca ünlü bir oyuncu kazandırıyor. İngiliz devi Chelsea’nin sol beki Abdul Rahman Baba ile her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Başkan Mehmet Sepil’in son olarak Schalke 04’te kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcunun transferini bizzat bitirdiği öğrenildi. Yönetimin şu an için Chelsea ve Baba büyük ölçüde el sıkıştığı ve kalan pürüzleri giderip sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade edildi.

Avrupa’daki kariyerine Almanya’nın Greuther Fürth takımında başlayan Ganalı futbolcu, Augsburg, Chelsea ve Schalke 04’te oynadı.

Forvete sürpriz olabilir

Göztepe’de sezonun ikinci yarısı için forvete de bir takviye yapılabilir. Teknik direktör Kemal Özdeş’in takıma direkt katkı sağlayacak, seviye atlatacak bir isim olması halinde kadrosunu bu şekilde kaliteli bir oyuncuyla güçlendirmek istediği gelen haberler arasında.

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