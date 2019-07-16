Üç adımda büyük sıçrama

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası İsveç’te sona erdi. Türkiye 2’si altın, 3’ü gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti. Kazanılan madalyaların branşları arasında özellikle de üç adım dikkat çekti. U23 Avrupa Şampiyonası’nda finale kalan ikinci isim olmayı başaran Tuğba Danışmaz son hakkındaki 13,85’lik derecesiyle gümüş madalya elde etti ve bu branşta madalya kazanan ilk atlet oldu.

Avrupa’daki en iyi 2. derece

Ardından erkeklerde Necati Er tarihe geçti. Elemelerde 17.05m’lik atlayışı ile kendisine ait olan U23 ve Büyükler Türkiye rekorlarını kıran Necati Er, Türk Atletizm tarihinde de 17m’nin üstünde atlayan ilk atlet oldu. Necati’nin başarının tesadüf olmadığını finalde de ortaya koydu. 17.37 derecesiyle şampiyon olan milli atletimiz, U23’te dünyada yılın en iyi atlayışı, genelde ise dünyada en iyi 10., Avrupa’da en iyi 2. derecesini ulaşarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Yürüyüşte de çifte madalya

Yürüyüşte de gelen iki madalya ‘es’ geçilmemeli... 20 kilometrede gelen çifte madalya göğsümüzü kabarttı. Ayşe Tekdal altın, Salih Korkmaz ise son 40 metrede liderliği kaçırarak gümüş madalya elde etti.