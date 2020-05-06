Ubisoft’tan Prince of Persia 6 hamlesi!

Uzun zamandır yeni bir Prince of Persia oyunu için söylentiler dolaşsa da, hayranları yalnızca beklemekle yetiniyordu.

Yeni bir Prince of Persia oyunu için 2013‘te Ubisoft’tan yapılan “Kendimizi hazır hissettiğimizde, oyunun yaratıcıları ilginç bir fikirle geldiğinde yapacağız. Bütün serilerimiz için durum böyle. Hazırlanıyorlar. Bazıları diğerlerinden daha uzun sürebiliyor. Ama hazırlanıyorlar.” açıklamasından başka elimizde pek bir şey olduğu söylenemezdi.

Şimdi ise Ubisoft hazır hissediyor olabilir. Şirket, “princeofpersia6.com” adlı alan adını kendi sunucularına yönlendirmiş görünüyor. Fransız alan adı firması Gandi‘den yapılan işlem, daha öncesinde Assassin’s Creed: Valhalla oyunu için de bir alan adı tedarik edilmesinde kullanılmıştı.

Alan adı kaydı yeni bir oyunun kesin olarak yapıldığını ifade etmese de, son zamanlarda güvenilir kaynaklardan verilen bilgiler Ubisoft’un Prince of Persia 6 için çalışmalar yaptığını söylüyor. Oyunun hangi platformda yayınlanacağı da bir merak konusu.

Yeni oyun tamamen yeni bir Prince of Persia oyunu olarak çıkmasının yanında, eski oyunlardan birinin yenilenmesinden ibaret olabilir. Hayranları Ubisoft’un muhtemelen Haziran’da yapacağı lansmanı beklemek zorunda kalacaklar. (Shift Delete)