U23 Milli Takımı, Macaristan sınavına hazır

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Budapeşte’de 5-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’yi 6 kadın ve 8 erkek sporcu temsil edecek. Hazırlıklarını tamamlayan milli takım, bugün İstanbul’dan hava yoluyla Budapeşte’ye gitti.

38 ülkeden 133 kadın ve 175 erkek judocunun kayıt yaptırdığı 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası’nda milli takımı temsil edecek sporcular şunlar:

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo), Kübranur Esir ve Hilal Öztürk ( 78 kilo)

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Umalt Demirel ve Bayram Kandemir (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Furkan Güner ( 100 kilo). (AA)