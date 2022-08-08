U23 Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’na galibiyetle başladı

U23 Milli Futbol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında Senegal’i 1-0’lık skorla mağlup etti.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda futbol heyecanı başladı. U23 Milli Futbol Takımı A Grubu ilk maçında Senegal ile karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar rakibini 1-0 mağlup etti.

Millilerin galibiyet golünü ise 27. dakikada Muhammet Gümüşkaya attı. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın da izlediği karşılamada başarılı bir görüntü çizen milliler, gruptaki 2. maçını Çarşamba günü saat 13.30’da Kamerun ile oynayacak.

İHA



