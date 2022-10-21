U23 Grekoromen Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromende 13 yıl sonra yeniden zirveye oturan Türkiye, U23'tede kürsüdeki yerini aldı. İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda U23 Grekoromen Milli Takımımız 2 altın, 1 bronzla takım halinde, 2017 ve 2018'deki 3.'lük başarısını tekrarladı.

Güreşte Grekoromen Milli Takımımız, 1 aylık süreçte hem büyüklerde hem de U23'te takım halinde dünya kürsüsünde yer aldı. Eylül ayındaki Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 bronz madalya alan Ay-Yıldızlılar, tam 13 yıl sonra takım halinde yeniden dünya şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi de yüzümüzü U23 Grekoromen Milli Takımımız güldürdü. İspanya'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar tamamlandı. Kerem ve Fatih’ten altın geldi U23 Grekoromen Milli Takımımız 2 altın, 1 bronz madalya olmak üzere toplam 3 madalya ve topladığı 93 puanla dünya 3.'sü oldu, 4 yılın ardından 2017 ve 2018'deki başarısını tekrarladı. 60 kg'daki Kerem Kamal U23'te ilk dünya şampiyonluğuna uzandı. Kamal daha önce 2018 ve 2021'de bronz madalya elde etmişti. Grekoromende bir altın da Rıza Kayaalp’ten sonra ağır sıklette ülkemizi temsil edecek isimlerden biri olan; 130 kg'da Fatih Bozkurt'tan geldi. 55'da da Ahmet Ekrem Taşkınoğlu dünya 3.'sü oldu. Şampiyonada dünkü elemelerde, 53 kg'da Zeynep Yetgil yarı finalde, Ekvatorlu Lucia Yepez'e 10-0 yenilerek bronz maçına kaldı.