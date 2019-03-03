Kadın güreşçiler 4 Mart, serbest stil güreşçiler ise 6 Mart tarihinde şampiyona için yola çıkacaklar.

10 sikletin tamamında mücadele edecek milli takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle;

55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Abdullah Toprak, 67 kiloda Hacı Karakuş, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım.

MUSA AYDIN :"HEDEFİMİZ İLK ÜÇ"

Sırbistan'a hareket öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çok zorlu bir şampiyonada mücadele edeceklerini belirterek, "U23 güreş takımlarımıza çok önem veriyoruz. Bu gençler bizleri önümüzdeki yıllarda Olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Bizleri Sırbistan'da son derece zorlu bir şampiyona bekliyor. Ama ne olursa olsun, her zaman olduğu gibi yine hedefimiz tüm takımlarımızın ilk üçe girmesi. Ekip olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Bugün Greko-Romen stildeki güreşçilerimizle birlikte yola çıkıyoruz. 4 Mart tarihinde kadınlarımız, 6 tarihinde ise serbest güreşçilerimiz Sırbistan'a gidecekler. Ben tüm sporcu ve teknik heyetimize başarılar diliyorum" dedi.

DHA