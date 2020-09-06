U21’e Beşiktaş damgası

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu’nda önceki akşam Andorra’yla karşı karşıya gelen Milli Takımımız, rakibini 1-0’lık sonuçla devirdi. Ay-Yıldızlılar’ın bu mücadelesinde ön plana çıkan isimler, takımda forma giyen Beşiktaşlı futbolcular oldu. Kartal’ın genç yeteneği Ersin Destanoğlu, 90 dakika boyunca kalesini gole kapatırken genç sol bek Rıdvan Yılmaz, bölgesinde göz doldurdu. Milliler’e galibiyeti getiren golü kaydeden Güven Yalçın ise görevini başarılı bir şekilde yerine getirerek çıkışını sürdürdü.