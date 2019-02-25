U21'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi!

Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe arasında bugün saat 12.00'de oynanacak mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi.

25 Şubat 2019, Pazartesi 11:28 Son Güncelleme:
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U21'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi!

Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe arasında bugün saat 12.00'de oynanacak mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi.

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