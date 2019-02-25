Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe arasında bugün saat 12.00'de oynanacak mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi.
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Bu haberi de okudularBeşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? (BJK-FB Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe arasında bugün saat 12.00'de oynanacak mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi.
Detaylar birazdan...
Bu haberi de okudularBeşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? (BJK-FB Muhtemel 11'ler)
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