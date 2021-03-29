Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını belirterek, ''Her yıl bir önceki yıldan daha fazla organizasyona ev sahipliği yapmaya başladık. Buradaki en önemli etken Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yapılan hokey sahalarımızdır. Uluslararası standartlara sahip sahalarımız sayesinde önümüzdeki dönemde yine bir çok ev sahipliğine imza atacağız. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek ve ülkemizi onurlandıracağına yürekten inandığım tüm teknik ekip ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.

DHA