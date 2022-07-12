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U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İsrail’i 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

12 Temmuz 2022, Salı 23:44 Son Güncelleme:
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U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başladı

U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası ilk maçında İsrail’i 3-1 mağlup etti.

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, ilk maçında İsrail’i 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-20’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 21.00’de Polonya ile karşılaşacak.

İHA

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