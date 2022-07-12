Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi’nde mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, üçüncü maçında karşılaştığı Arnavutluk’u 88-35 mağlup etmeyi başardı.

Ay Yıldızlılar, A Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında 13 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00’de İsviçre ile karşılaşacak.

Üsküp’te Kale Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını milliler, 50-15 önde tamamladı.

Milli Takım 'da Arifecan Vardar ile Hatice Pelin Gülçelik 12'şer sayı kaydetti. Arnavutluk’ta ise Ornela Muca 15 sayıyla oynadı.















