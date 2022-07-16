MENÜ

U20 Kız Basketbol Milli Takımı, A Ligi'ne yükseldi

20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi’nde Slovenya’yı 60-59 yenerek A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Milliler, B Ligi finalinde İsrail - Karadağ maçının galibiyle karşılaşacak.

16 Temmuz 2022, Cumartesi 23:33 Son Güncelleme:
- A +
U20 Kız Basketbol Milli Takımı, A Ligi'ne yükseldi

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi’nde mücadele eden Ay-Yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Slovenya’yı 60-59 mağlup etti.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, bu sonuçla FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Milliler, B Ligi’ndeki final karşılaşmasında 17 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de İsrail - Karadağ maçının galibiyle karşılaşacak.

Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını milliler, 35-20 geride tamamladı. Normal süre ise 50-50 eşitlikle sona erdi. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Banu Şimşek 15 ve Saliha Mandıracı ile İdil Saçalır 12'şer sayı kaydetti. Slovenya’da ise Manca Vrecer 12 sayıyla oynadı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...