Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi’nde mücadele eden Ay-Yıldızlılar, yarı finalde karşılaştığı Slovenya’yı 60-59 mağlup etti.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, bu sonuçla FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Milliler, B Ligi’ndeki final karşılaşmasında 17 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de İsrail - Karadağ maçının galibiyle karşılaşacak.

Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını milliler, 35-20 geride tamamladı. Normal süre ise 50-50 eşitlikle sona erdi. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Banu Şimşek 15 ve Saliha Mandıracı ile İdil Saçalır 12'şer sayı kaydetti. Slovenya’da ise Manca Vrecer 12 sayıyla oynadı.