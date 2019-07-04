ANKARA (DHA) - Türkiye, Cluj-Napoca'daki Balkan U20 Şampiyonası'nı 28 madalya ile tamamladı. İlk gün gelen 13 madalyanın ardından ikinci günde de 7'si altın 15 madalya daha geldi. Milliler, takım halinde bir kez daha madalya sıralamasını zirvede bitirdi.

Romanya'nın ev sahipliğinde 2-3 Temmuz'da düzenlenen 49'uncu Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 ülkeden 300'e yakın atlet yarıştı. Türkiye, 34 sporcuyla katıldığı organizasyonda toplam 28 madalya kazanarak sıralamada birinciliği aldı. Milliler, geçen yıl İstanbul'daki Balkan U20'de 30 madalya ile yine zirvede yer almıştı.

Türkiye, puan sıralamasında ise 263 puanlı Romanya'nın arkasında 244 puanla ikinci oldu. Takım sıralamasında üçüncülük ise 168 puanla Bulgaristan'ın oldu.

İlk gün dört şampiyonluk elde eden Türkiye, ikinci günde yedi birincilik daha kazandı. Bayrak yarışmalarına girmemesine rağmen sıralamada Sırbistan ve Romanya'nın önünde en fazla madalya kazanan ülke olan ay yıldızlılar, şampiyona bitiminde birinciliği doyasıya kutladı.

Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporucular şu şekilde:

ALTIN (11)

5000m kadınlar – Emine Akbingöl, 17:27.27

Gülle atma kadınlar – Pınar Akyol, 16.15 (PB)

1500m kadınlar – Tuğba Toptaş, 4:27.71

100m engelli kadınlar – Nefise Karatay, 13.92

3000m engelli erkekler – Murat Yalçınkaya, 8:54.82 (PB)

Cirit atma erkekler – Ömer Faruk Avan, 68.71m (PB)

Yüksek atlama kadınlar – Rümeysa Ökdem, 1.75m

Gülle atma erkekler: Alperen Karahan, 21.48 (U20 TR)

Sırıkla atlama kadınlar: Mesure Tutku Yılmaz, 3.90m

Cirit atma kadınlar: Esra Türkmen, 52.00m

3000m kadınlar: İnci Kalkan, 9:52.01

GÜMÜŞ (11)

Çekiç atma erkekler: Batuhan Hızal, 72.00

Üç adım atlama: Esra Yılmaz, 13.16

5000m erkekler: Mahsum Değer, 14:50.53 (PB)

800 metre: Tuğba Toptaş, 2:08.45 (PB)

3000m su engelli: Yonca Kutluk, 10:54.95

100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, 10.57

Çekiç atma kadınlar: Dünya Ezgi Sayan, 55.45

Sırıkla atlama: Ömer Faruk Çanakçı, 4.80 (PB)

Disk atma erkekler: Osman Kul, 55.58

200m erkekler: Aşkın Sadi Aşkın, 21.52

3000m erkekler: İslam Taşçı, 8:29.96

BRONZ (6)

400 metre erkekler: Kubilay Ençu, 48.40

400 metre engelli erkekler: Atakan Tiktaş, 53.87 (PB)

1500 metre erkekler: Ahmet Mutlu, 3:58.54 (PB)

Uzun atlama kadınlar: Nefise Karatay – 5.41

3000m erkekler: Mahsum Değer, 8:38.22 (PB)

Heptatlon : Hülya Gezeroğlu, 4638 puan (PB)

(FOTOĞRAFLI)