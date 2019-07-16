Ercan ATA- BAROS, (DHA)

Avrupa U23 Şampiyonası'ndaki tarihi başarıların ardından gözler yine İsveç'te yapılacak Avrupa U20 Şampiyonası'na çevrildi. Türkiye'nin 51 kişilik kafilesi Baros'a ulaştı. Kafileyi Atletizm Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Kaya Aladağlı ve Konsolosluk görevlileri karşıladı.

Üst üste şampiyonalara katılan Türkiye Milli Takımı, gelen başarılarla motivasyonunu artırırken, gözler Avrupa U20 Şampiyonası'na çevrildi.

İsveç'in Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye, 51 atletle yarışacak. Türkiye'nin kafilesindeki isimler arasında Alperen Karahan, Meryem Bekmez gibi Avrupa'da kendi disiplinlerinde lider olan atletlerle birlikte Özlem Becerek, Pınar Akyol, Şevval Ayaz, Ayetullah Aslanhan, Murat Yalçınkaya, Selman İlhan, Evin Demir, Kader Dost gibi ilk beş içinde bulunan isimler de yer alıyor.

Şampiyonayı değerlendiren TAF Başkanı Fatih Çintimar, tarihin en güçlü kadrolarından biriyle gittikleri Boras'ta tarihi bir başarı elde etmek istediklerini belirtti. Çintimar, kadronun önemli bir bölümünün Avrupa'da farklı yarışmalarda kürsü gören atletlerden oluştuğunu söylerken, "Genç ama yarışma deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. İnşallah orada bugüne kadarki en yüksek madalya sayımıza ulaşacağız" dedi.

Boras'ta yarışacak olan atletler ve branşlar şöyle:

KADINLAR

100 metre: Mizgin Ay

200 metre: Mizgin Ay

800 metre: Tuğba Toptaş

1500 metre: Tuğba Toptaş

3000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan

5000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Dilek Öztürk

3000m su engelli: Yonca Kutluk

100m engelli: Şevval Ayaz, Nefis Karatay

400m engelli: Leyla Yanardağ

Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz

Üç adım atlama: Esra Yılmaz

Gülle atma: Pınar Akyol

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan

Cirit: Münevver Hancı, Esra Türkmen

10,000m yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Kader Dost

ERKEKLER

100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Umut Uysal

200 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş

400 metre: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü

800 metre: Mehmet Çelik

1500 metre: Mehmet Çelik

3000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan

5000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı

3000m su engelli: Ahmet Mutlu, Murat Yalçınkaya

110m engelli: Atakan Güneş, Tibet Sancak, Serhat Bulut

Yüksek atlama: Levent Yılmaz

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Alperen Karahan, Melih Yersel, Fatih Alparslan

Disk atma: Fatih Alparslan, Osman Kul, Burak Dertli

Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer

Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Ahmet Toyran

10,000m yürüyüş: Özgür Topsakal, Selman İlhan, Serhat Güngör

4×100 metre: Berke Akçam, Aşkın Sadi Aşkın, Serhat Bulut, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Tibet Sancak

4×400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, Kubilay Ençü, Gökdeniz Göçmen, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Emirhan Koş

(FOTOĞRAFLI)