U19 Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası (2. Klasman), 16-22 Ağustos tarihlerinde Riga’da organize edilecek. Riga Olimpiyat Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyonaya, 2 ayrı grupta 7 takım katılacak. Milli takım, A Grubu’nda Hollanda, Karadağ ve Kosova ile mücadele edecek.

B Grubu’nda ise Romanya, Lüksemburg ve Letonya karşı karşıya gelecek. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türkiye-Kosova

17 Ağustos Salı:

19.00 Karadağ-Türkiye

18 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Hollanda