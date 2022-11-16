U19 Milli Takımı'nın 24 Kasım Perşembe günü Antalya'da Irak ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 20 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Antalya'da toplanacak.
U19 Milliler'in Irak maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Göktuğ Baytekin ( Beşiktaş A.Ş.)
Defans: Efe Sarıkaya (Altay), İlker Akar (Altınordu), Ayberk Kaygısız (Baynet İnşaat Balıkesirspor), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş A.Ş.), Yiğit Efe Demir ( Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Alptekin Çaylı (GMG Kastamonuspor), Emir Ortakaya (Göztepe A.Ş.), Emre Çağlar (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Manisa Futbol Kulübü), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Devin Deniz Sür (1860 München), Sami Satılmış (Altınordu), Berkay Aydoğmuş (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Emre Bulut (FC Astoria Walldorf), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Fırat Sarı (Manisa Futbol Kulübü)
Forvet: Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Muhammed Mert Dursun (Demir Grup Sivasspor), Zeki Mert Saki ( Galatasaray A.Ş.)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan