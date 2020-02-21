U19 Milli Takımımızın 22-28 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Arda Akbulut (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Halil Duman (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.), Atakan Gündüz (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Emre Yıldız (Beşiktaş A.Ş.), İlkay İşler (Beşiktaş A.Ş.), Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Erkan Süer (Galatasaray A.Ş.), Veyse Karani Ünal (Giresunspor), Efe Binici (Göztepe A.Ş.), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Taha Tunç (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Ahmet Ceyhan