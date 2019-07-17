Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Belarus 19 Yaş Altı Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Altınordu)

Defans: Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Abdulcebrail Akbulut (Fenerbahçe), Arda Belen, Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Atakan Gündüz (Altınordu)

Orta Saha: İlkay İşler, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Fırat Güllü, Güney Gençel (Galatasaray), Yusuf Talum (Göztepe), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Cihan Aydın (Kardemir Karabükspor), Taha Tunç (Trabzonspor)

Forvet: Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)

Teknik direktörlüğünü Ahmet Ceyhan'ın yaptığı milli takımın aday kadrosu, 25 Temmuz Perşembe günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.