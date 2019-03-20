U19 Milli Takımımız, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ilk maçında İskoçya'ya 3-1 yenildi. Türkiye, karşılaşmadaki tek golünü Houston'un 45+2'de kendi kalesine yaptığı vuruşla bulurken, İskoçya'nın gollerini 7.dakikada Rudden, 52.dakikada Deas, 79.dakikada Burroughs attı.

U19 Milliler, Elit Tur'daki ikinci maçında 23 Mart'ta Portekiz ile karşılaşacak.

Stat: Dr. Machado Matos Stadium

Hakemler: Maurizio Mariani, Ciro Carbone, Sergio Nuno Teixeira Jesus

Türkiye: Berke Özer, Onur Taha Takır (Dk.75 Emre Sabri Aydınel) , Süleyman Luş, Şahan Akyüz, Görkem Can, Sefa Akgün (Dk.58 Atalay Babacan), Erdem Seçgin, Yunus Akgün, Umut Güneş (Dk.46 Enes İslam İlkin), Okan Mete Yılmaz (Dk.46 Berkin Taşkın), Ömer Uzun.

İskoçya: Ryan Mullen, Jordan Houston (Dk.90 Brennan Christopher Camp), Daniel Church, Lewis Mayo, Robbie Deas, Elliot Watt, Glenn Middleton (Dk.84 Matthew Shiels) , Billy Gilmour, Zak Rudden (Dk.84 Jack Aitchison), Ewan Henderson (Dk.72 Kerr McInroy) , Adedapo Awokoya-Mebude (Dk.72 Jack Stephen Burroughs).

Sarı Kartlar: Dk.80 Süleyman Luş, Dk.89 Erdem Seçgin, (Türkiye) Dk.19 Daniel Church, Dk.41 Glenn Middleton, Dk.56 Ewan Henderson, Dk.80 Archie Mair (İskoçya)

U19 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler:

Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.

Defans:

Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can (FC Schalke 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediye Spor A.Ş.), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha:

Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş.), Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.)

Forvet:

Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VFL Bochum), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe A.Ş.)