Bulgaristan'da oynanan üç maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile 5 puan toplayan Milliler, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. U19 Milli Takımımız, grubun ilk maçında Lüksemburg ile 4-4 berabere kalırken, grubun ikinci maçında Azerbaycan'ı 5-1 mağlup etti. Son maçta karşılaştığı ev sahibi Bulgaristan ile 1-1 berabere kalarak averaj farkı ile grubunu lider tamamladı. Böylelikle U19 Milli Takımımız Elit Tur biletini grubunu ilk sırada bitirerek aldı.

Eleme turu karşılaşmaları ile ilgili bir değerlendirme yapan U19 Milli Takım Teknik Direktörü Ali Nadir Başkan, eleme grubu karşılaşmalarını lider olarak tamamlayarak Elit Tur'a yükseldikleri için sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan, Elit Tur'u da geçip finallere kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Oyun planları hakkında da değerlendirme yapan Başkan, "Sahada farklı planlarla oynamak istiyoruz, bunun bir kısmını bu turnuvada gerçekleştirdik. Kısa sürede oyuncularımızdan olumlu geri bildirimler aldık ama daha fazla bir araya gelip daha çok tekrarla bir oyun alışkanlığı ve oyun ezberi kazandırmak istiyoruz. Oyunun ofsansif tarafıyla çok ilgilendik, 3 maçta 10 gol atıp birçok gol pozisyonuna girdik. Doğru yaptıklarımızı geliştirip eksik taraflarımızı tespit edip onarmalıyız." dedi. Çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan, Elit Tur maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U19 Milli Takımı'nın eleme turunda grubunu lider tamamlayıp Elit Tur'a yükselmesini değerlendirdi. Öncelikle U19 Milli Takımı'nın Elit Tur'a kalmasının çok önemli olduğunu belirten Kafkas, Elit Tur'da da iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. U19 Milli Takımı'nın UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma adına ciddi bir hazırlık dönemi geçirip Elit Tur maçlarını da iyi bir şekilde oynamak istediklerini ifade etti. Bu tarz organizasyonların genç oyuncu gelişimi açısından çok önemli olduğunu ve gelişimlerine büyük katkı yaptığını belirten Kafkas, U17 Milli Takımımızın da Ekim ayında oynayacağı eleme turu maçlarını başarı ile geçip U19 Milli Takımımız gibi Elit Tur'a yükseleceğine inandığını söyledi.