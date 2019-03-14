U19 Milli Takımımız, Elit Tur maçları hazırlıklarına başladı
U19 Milli Takımımız 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında Portekiz'de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde başladı. U19 Milliler, karşılaşmaların oynanacağı Portekiz'e 17 Mart 2019 Pazar günü hareket edecek.
U19 Milli Takımımız 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında Portekiz'de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde başladı. U19 Milliler, karşılaşmaların oynanacağı Portekiz'e 17 Mart 2019 Pazar günü hareket edecek.
U19 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler:
Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)
Defans:
Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can (FC Schalke 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediye Spor A.Ş.), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha:
Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş.), Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.)
Forvet:
Ahmed Kutucu (FC Schalke 04), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VFL Bochum), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe A.Ş.)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Şenol Ustaömer