U19 Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası’nda galibiyetle başladı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da organize edilen 2019 BVA U19 Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takımımız, ilk maçında TVF Başkent Voleybol Salonu’nda, Kosova’yı konuk etti.

TVF Youtube’dan kanalından canlı olarak ekranlara gelen mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-13 ve üçüncü seti de 25-7’lık skorla üstün tamamlayan Millilerimiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız.

HAKEMLER: Dragan Papovic (Sırbistan), Georgiana Maria Iatan (Romanya)

SALON: TVF Başkent

TÜRKİYE: Zeynep Sude, Eda, Derya, Yaren, Elif, Yaprak, Simay (L) (Eylül, Merve, Melis, Zeynep, Aysun)

KOSOVA: Kadriu Z., Kadriu V., Shabani, Avdullahu, Hasani, Avdyli, Gresa (L) (Pireva, Kalludra, Berisha, Tahiri, Beqiri)

SETLER: 25-16, 25-13, 25-7

SÜRE: 64 dakika (24′, 22′, 18′)

U19 Bayanlar Balkan Şampiyonası’nda bugün oynanan B Grubu karşılaşmasında ise; Sırbistan, Moldova’yı 25-11, 25-10 ve 25-13‘lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli Takımımız, grubundaki ikinci maçında 01 Temmuz 2019, Pazartesi günü saat 17.30’da Romanya’yı ağırlayacak.