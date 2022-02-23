U19 Milli Takımı, Mart ayında katılacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Antalya'da özel maçta karşılaştığı Tacikistan'ı 3-1 mağlup etti. Emirhan Hotel 2 nolu sahada oynanan maçta Milli Takım'ın gollerini 19. dakikada Mirhan İnan, 30. dakika Abdullah Şahindere ve 36. dakika Tuğbey Akgün atarken, Tacikistan'ın golünü 40. dakikada Sharipov Abdullo kaydetti. Milliler, 24 Şubat Perşembe günü Antalya'da Kırgızistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Stat: Emirhan Otel 2 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Öğen, Alpaslan Karataş, Enes Göbüt, Baran Aslan

Türkiye: Osman Ertuğrul Çetin (Dk.68 Kağan Moradaoğlu), Ruhan Arda Aksoy (Dk.68 Çağan Kayra Erciyas), Abdullah Şahindere (Dk.75 Taha Veysel Kemendi), Bartuğ Elmaz (Dk.60 Metin Emre Karaal), Tuğbey Akgün (Dk.46 Süleyman Cebeci), İsmail Zehir (Dk.60 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Mirhan İnan (Dk.46 Melih Bostan), Polat Yaldır (Dk.46 Emirhan Delibaş), Taha Altıkardeş, Kazımcan Karataş (Dk.60 Ahmet Gülay), Koray Dağ (Dk.46 Cem Dağ)

Tacikistan: Ghaforov Safarmad, Rahmatzoda Rahmatshoh (Dk.46 Khaitov Azizbek), Mehruboni Abdurauf, Khudoidodzoda Abdulfatohi (Dk.60 Davlatzoda Khurshed), Shakhriyori Inoyatullo (Dk.46 Nishon Bezhan) , Kamolov Amadoni, Olimzoda Fathullo (Dk.60 Daljev Azizbek), Karimov Mehrubon, Alijoni Aini (Dk.46 Ziyozoda Asadbek), Sharipov Abdullo (Dk.46 Salimshoev Kabir), Akhtamov Fakhriddin

U19 Milli Takımı'nın Tacikistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Çağan Kayra Erciyas (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Taha Veysel Kemendi (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş A.Ş.), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz ( Galatasaray A.Ş.), Berke Gürbüz (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir FK), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Koray Dağ (SC Paderborn), Mirhan İnan (VfB Stuttgart)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Onur Zayim