Antalya’da başlayan U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye U19 Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-1 mağlup etti.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetirken, Brisard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Pages ile Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Heinig ve Krzysztof Jakubik üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan milli takım, 14’üncü dakikada Muhammet Arslantaş’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbolunu sürdüren milli takımda 16’ncı dakikada Taha Tunç skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında da atak futbolu sürdüren Türkiye, 64’üncü dakikada Taha Tunç ve 69’uncu dakikada Ali Yavuz Kol’un attığı gollerle skoru 4-0’a getirdi. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Ermenistan, Grigoryan’ın attığı golle farkı 3'e indirdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ’ı 3-1 mağlup etti. Türkiye, 16 Kasım’da Karadağ ile, 19 Kasım’da ise Bulgaristan ile karşılaşacak.