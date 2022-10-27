U19 Milli Takımı'nın Mart ayında oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi Antalya'da düzenlenen hazırlık kampı sona erdi. U19 Milliler, antrenmanlarını Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Elit Tur maçları öncesi dönemsel olarak planlanan çalışmalar kapsamında U19 Millilerin hazırlık kampı 10 gün sürdü.

U19 Milli Takımı, hazırlık kampının son gününde Endonezya U20 Milli Takımı ile özel maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşma Ay Yıldızlılar'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Milli Takım'ın gollerini 16. dakikada Ayberk Kaygısız ve 78. dakikada Semih Kılıçsoy atarken, Endonezya'nın golünü 90+2. dakikada Dony Pamungkas kaydetti.

Stat: Manavgat Atatürk Stadı

Hakemler: Halim Kolancı, Meltem Tarım, Alparslan Karataş, Hakan Yurtseven

Türkiye U19 Milli Takımı: Kaan Çinkaya (Dk. 46 Mehmet Erdoğan), Ayberk Kaygısız, Mustafa Erdilman (Dk. 46 Atakan Dama), Aytuğ Batur Kömeç (Dk. 46 Yiğit Ulaş), Ayberk Karapo, İlker Akar (Dk. 83 Duran Şahin), Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 65 Barış Kalaycı), Enver Sarıalioğlu (Dk. 83 Alperen Karaca), Mert Dursun (Dk. 65 Semih Kılıçsoy), Erkan Arda Çağdaş (Dk. 46 Fırat Sarı), Eren Kaya (Dk. 65 Berzan Polat)

Endonezya U20 Milli Takımı: Aditya Arya, Muhammad Ferari, Dimas Pamungkas, Robi Darwis, Dony Pamungkas, Kakang Rudianti (Dk. 46 Achmad Syarif), Marcelino Ferdinan, Arkhan Fikri (Dk. 83 Zanadin), Hokky Brilliant (Dk. 83 Rahmat Santoso), Joybera Kwateh (Dk. 83 Rabbani Tasnim), Ginanjar Wahyu (Dk. 46 Dzaki Arsaf)

U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulundu:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor, Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: İlker Akar (Altınordu), Ayberk Kaygısız (Baynet İnşaat Balıkesirspor), Aytuğ Batur Kömeç ( Beşiktaş A.Ş.), Umut Erdem ( Galatasaray A.Ş.), Duran Şahin (İstanbulspor A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa Futbol Kulübü), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Alperen Karaca (Erzurumspor FK), Erkan Arda Çağdaş ( Fenerbahçe A.Ş.), Enver Azmi Sarıalioğlu (İstanbulspor A.Ş.), Fırat Sarı (Manisa Futbol Kulübü), Barış Jakob Kalaycı (Union Berlin), Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Berzan Polat (FC Luzern), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Muhammed Mert Dursun (Demir Grup Sivasspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan