U19 Milli Takımı, Elit Tur biletini kaptı!

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında ev sahibi Bulgaristan ile 1-1 berabere kaldı. Bulgaristan'da Spartak Stadyumu'nda oynanan ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi'in yönettiği maçta Milli Takım'ın golünü 70. dakikada Todor Pavlov kendi kalesine atarken, Bulgaristan'ın golü 66. dakikada Ayberk Karapo'nun kendi filelerini havalandırmasıyla geldi. Bulgaristan'da Miroslav Marinov, 75. dakikada kırmızı kart gördü. Gruptaki diğer maçta Lüksemburg, Azerbaycan'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından grubunu lider bitiren U19 Milliler, 2023 yılının bahar aylarında düzenlenecek UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da oynama hakkı kazandı.

13 grupta ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2023 bahar aylarında Elit Tur'da mücadele edecek. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Malta, 2023 yazındaki finallere doğrudan katılacak. Finaller, 3-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Stat: Spartak Stadyumu

Hakemler: Daniele Chiffi, Davide Imperiale, Aron Härsing, Joonas Jaanovits

Bulgaristan: Plamen Andreev (K), Martin Georgiev, Todor Pavlov, Rosen Marinov, Teodor Ivanov, Antoan Stoyanov, Chung Nguyen Do (Dk. 46 Dimitar Ivanov), Asen Mitkov (Dk. 54 Miroslav Marinov), Krasian Kolev (Dk. 84 Borislav Rupanov), Nikolay Zlatev (Dk. 84 Valentin Petrov), Boris Dimitrov (Dk. 61 Pavel Zhabov)

Türkiye: Jankat Yılmaz, Muhlis Dağaşan, Ayberk Karapo, Emir Ortakaya, Umut Erdem, Hamza Yiğit Akman, Sami Satılmış, Mehmet Ali Büyüksayar, Burak İnce (K) (Dk. 81 Ali Yılmaz), Emir Tintiş (Dk. 65 Diren Dağdeviren), Başar Önal (Dk. 90+6 Engin Yıldırım)

U19 Milli Takımı'nın UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları nihai kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), Umut Erdem (Galatasaray A.Ş.), Emir Ortakaya (Göztepe A.Ş.), Bartu Kırtaş (İstanbulspor A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa Futbol Kulübü), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.), Emir Tintiş (Vavacars Fatih Karagümrük)

Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), Bora Aydınlık ( Fenerbahçe A.Ş.), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim)

Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Başar Önal (De Graafschap)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan