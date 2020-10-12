U19 Milli Takımımız, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 2-1 mağlup oldu. Bulgaristan'ın gollerini 8.dakika Martin Petrov ve 90.dakikada Marin Petkov atarken, Milli Takımımızın golünü 90+7.dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti. U19 Milli Takımımız, Bulgaristan ile 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: Titanic Deluxe Belek Otel 1 nolu saha

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Eren Küçükkeçeci, Ufuk Çelebi, İbrahim Güner

Türkiye: Arda Akbulut, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk.46 Kerem Kalafat), Talha Gürsu Gur (Dk.46 Süleyman Luş), Atakan Gündüz (Dk.46 Şefik Abalı), Halil Duman (Dk.46 Adem Doğan), Emin Bayram (Dk.46 Fatih Kızılkaya), Taha Tunç (Dk.46 Mustafa Emirhan Özyaşar), Doğukan Efe (Dk.46 Efe Binici), Ali Yavuz Kol (Dk.46 Muhammet Arslantaş), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Ali Akman), Emin Biberoğlu (Dk.46 Burak İnce)

Bulgaristan: Ivan Dichevski, Dimitar Zhekov, Hristiyan Petrov, Yoan Baurenski (Dk.67 Kiril Kirov), Aleksandar Todorov (Dk.57 Pavel Georgiev) , Martin Petkov (Dk.88 Petar Karaangelov), Dimitar Tonev (Dk.67 Marin Petkov), Georgi Aleksandrov, Martin Atanasov, Tomislav Papazov (Dk.67 Aleksandar Ganchev), Denislav Angelov (Dk.57 Dimitar Stoyanov)