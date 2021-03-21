U19 Ligi | Fenerbahçe - Beşiktaş maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasından oynanacak maç öncesinde, U-19 Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı.
U-19 Ligi 2. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'nin konuğu oldu.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.
Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda bulduğu tek golle rakibini mağlup etti.