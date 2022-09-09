U19 Kadın Milli Takımı'nın kampı devam ediyor. 14 ve 17 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Azerbaycan ile 2 hazırlık maçı oynayacak Milliler, çalışmalarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıyor.

U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: İlayda İcier (Hannover 96), Emelie Elinur Claesson (IFK Göteborg), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)

Defans: Nazlı Örnek ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Almila Dilek Eroktay (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Tuana Yılmaz (Dudullu), Rojin Polat (SD Raiders FC), Nevcan Keleş ( Trabzonspor A.Ş.), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Lina Titiz (AS Saint-Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Selin Marz (TuS Oberpleis), Alara İsabal (Richmond Park FC)

Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin