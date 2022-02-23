U19 Kadın Milli Takımı'nın 27 Şubat - 5 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Milliler, çalışmalarını TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek. U19 Kadın Milli Takımı, 5-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da; Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Arnavutluk ile U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarında karşılaşacak. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Zerda Taşçı (Dudullu)

Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor), Almila Dilek Eroktay (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Ayza Nazar Adalı (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Nilay Güreler (Altay), Aliya Türker (Hertha 03 Zehlendorf), Sıla Fidan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Nazlı Örnek ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Melike Azra Bulut (Herforder SV Borussia Friedenstal), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Selin Marz (SV Menden), Olivia Auffarth (New York Soccer Club), Zeynep Ece Güneş ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Beyza Kara (Hamburger SV), Yade Acem (PEC Zwolle), Yaren Erkan (SGS Essen), Zeynep Ülkü Kahya ( Fenerbahçe A.Ş.), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Sadakat Saygılı (FC Nürnberg)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Rozalin Özdemir (ADO Den Haag), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Yekta Şimşek (Bitexen Adana İdmanyurduspor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin