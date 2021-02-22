U19 Kadın Milli Takımımızın 26 Şubat - 10 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 26 Şubat Cuma günü saat 13:00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak.
U19 Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:
Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Yağmur Gözder (Horozkent Spor), Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü).
Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik ve Spor), Dilan Bora (Hakkari Gücü), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Huriye Selçik (Horozkent Spor), Selda Ataç (Dudullu), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Şevval Bağcı (Fomget Gençlik ve Spor).
Orta Saha: Elif Keskin ( Beşiktaş A.Ş.), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Kara (Hamburger SV), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği), Özge Tosun (Horozkent Spor), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.).
Forvet: Kübra Deniz (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Aleyna Gültekin (ALG Spor), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ece Tekmen (ALG Spor), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu).
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı