19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye, Azerbaycan’ı 2-0 mağlup etti. Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri’ndeki karşılaşmada milli takımın gollerini 9. ve 62. dakikalarda Melike Öztürk attı.

Gruptaki diğer maçta ise İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 9-0 yendi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 2. Grup maçlarında, 6 Ekim’de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak.

Toplam 48 takımın, 4’erli 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü Elit Tur’a yükselecek.