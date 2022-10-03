U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Tur maçları için Yunanistan'a gitti. Millileri Atina Havalimanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşıladı. Daha sonra Patras'a geçen U19 Milli Takımı, ilk antrenmanını yaptı. Türkiye, ilk maçında 4 Ekim'de İsveç ile oynayacak.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: İlayda İcier (Hannover 96), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)

Defans: Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Aliya Türker (FC Internationale Berlin 1980), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Selin Marz (Tus Oberpleis 05), Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Rojin Polat (SD Raiders), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Lina Titiz (As Saint Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Zeynep Ece Güneş ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin



