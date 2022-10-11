Avrupa Şampiyonası 1. Tur karşılaşmalarında mücadele eden U19 Kadın Milli Takımı, son maçında ev sahibi Yunanistan'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada goller 63. dakikada Vasiliki Giannaka, 83. dakikada Maria Saridaki'den geldi. Grubunu 4.sırada bitiren Türkiye, 2. turda B Ligi'nde mücadele edecek.

Stat: Pampeloponnisiako

Hakemler: Jelena Medjedovic, Marijana Rajovic (Sırbistan), Judit Kulcsar, Katalin Sipos (Macaristan)

Türkiye: İlayda İçier, Beyza Semercioğlu, Yuna Demir, Hiva Lorin Beyaztepe, Hümeyra Şanver (Dk.67 Berfin Elif Ceylan), Rojin Polat (Dk.73 Zeynep Ülkü Kahya), Lina Titiz (Dk.59 Clara Büyükdağ), İlayda Cansu Kara, Tülin Kuyucak (Dk.46 Mine Yıldız), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Dk.74 Selin Marz), Yaren Sürül

Yunanistan: Angeliki Griva (Dk.88 Alexandra Staninou), Maria Gkouni Papaioannou, Maria Kokmotou, Eleftheria Plakia (Dk.88 Anastasia Sidiropoulou), Vasiliki Giannaka, Konstantina Kostopoulou (Dk.77 Maria Saridaki), Stamatia Ntarzanou (Dk.70 Maria Georgoula), Nikoleta Kalesi, Maria Karipidis, Marianna Rapani (Dk.88 Vasiliki Frangopoulo), Georgia Chalatsogianni

Goller: Dk.63 Vasiliki Giannaka,Dk.83 Maria Saridaki

Sarı kartlar: İlayda Cansu Kara, Rojin Polat, Lina Titiz, Hiva Lorin Beyaztepe, Vasiliki Giannaka, Georgia Chalatsogianni, Maria Karipidis

U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulundu:

Kaleciler: İlayda İçier (Hannover 96), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)

Defans: Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Aliya Türker (FC Internationale Berlin 1980), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Selin Marz (Tus Oberpleis 05), Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Rojin Polat (SD Raiders), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.)Marijana Rajovic, , Lina Titiz (As Saint Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Zeynep Ece Güneş ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin