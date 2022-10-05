U19 Kadın Milli Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. Tur maçlarına yenilgiye başladı. Milliler, İsveç'e 1-0 kaybetti. Mücadelenin tek golü 45. dakikada penaltıdan Victoria Swanström'den geldi. Türkiye, ikinci maçında 7 Ekim'de Hollanda ile karşılaşacak.
Stat: Pampeloponnisiako
Hakemler: Jelena Medjedovic (Sırbistan), Marijana Rajovic (Sırbistan), Eleni Avramopoulou (Yunanistan), Christina Gkolfo Sachini (Yunanistan)
İsveç: Elvira Björklund, Sofia Reidy, Maja Landin (Dk.61 Elisabeth Tillenius) , Klara Senelius, Emilia Pelgander, Tuva Skoog (Dk.61 Louise Larsson), Svea Rehnberg (Dk.83 Matilda Linden), Victorai Swanström, Agnes Martensson, Lisa Björk (Dk.46 Hanna Stenberg), Saga Swedman (Dk.46 Joe-Anne Cronquist)
Türkiye: İlayda İcier, Beyza Semercioğlu, İlayda Cansu Kara, Yuna Demir, Lorin Hiva Beyaztepe, Berfin Elif Ceylan (Dk.66 Hümeyra Şanver), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Dk.73 Zeynep Güneş), Zeynep Kahya (Dk.46 Lina Titiz), Mine Yıldız (Dk.57 Yaren Sürül), Rojin Polat, Tülin Kuyucak (Dk.73 Clara Ceren Büyükdağ)
Gol: Dk.45 Victoria Swanström (p)
Sarı kartlar: Klara Senelius, Hanna Stenberg, Svea Rehnberg, Matilda Linden, Rojin Polat
U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: İlayda İcier (Hannover 96), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)
Defans: Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Aliya Türker (FC Internationale Berlin 1980), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Selin Marz (Tus Oberpleis 05), Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)
Orta Saha: Rojin Polat (SD Raiders), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Lina Titiz (As Saint Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Zeynep Ece Güneş ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Begüm Üresin