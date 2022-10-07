Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası 1. Tur maçlarında mücadele eden U19 Kadın Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 6-0 mağlup oldu. Mücadelede goller; 6. ve 39. dakikalarda Lotte Keukelaar, 36.dakikada Hanna Huizenga, 52.dakikada Rosa Van Gool, 55.dakikada Louise Van Oosten ve 63.dakikada Danique Tolhoek'ten geldi. Türkiye, ilk maçında İsveç'e 1-0 yenilmişti. Milliler, 10 Ekim'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Pampeloponnisiako

Hakemler: Katalin Sipos, Judit Kulcsár (Macaristan), Eleni Avramopoulou, Christına Gkolfo Sachini (Yunanistan)

Hollanda: Femke Liefting, Louise Van Oosten, Djoeke De Ridder, Isa Kardinaal, Daliyah De Klonia (Dk.71 Jeva Maria Walk), Rosa Van Gool (Dk.62 Danique Noordman), Nayomi Buikema, Wieke Kaptein, Lotte Keukelaar, Hanna Huizenga (Dk.62 Danique Tolhoek), Fieke Kroese

Türkiye: İlayda İçier, İlayda Cansu Kara, Yuna Demir, Beyza Semercioğlu (Dk.67 Selin Marz), Hiva Lorin Beyaztepe, Mine Yıldız, Rojin Polat, Tülin Kuyucak, Yaren Sürül (Dk.58 Aliya Türker), Lina Titiz (Dk.82 Clara Ceren Büyükdağ), Berfin Elif Ceylan (Dk.57 Hümeyra Şanver)

Goller: Dk.6 ve 39 Lotte Keukelaar, Dk.36 Hanna Huizenga, Dk.52 Rosa Van Gool, Dk.55 Louise Van Oosten, Dk.63 Danique Tolhoek

Sarı kartlar: Isa Kaardinal, Lotte Keukelaar, Aliya Türker

U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: İlayda İçier (Hannover 96), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)

Defans: Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Aliya Türker (FC Internationale Berlin 1980), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Selin Marz (Tus Oberpleis 05), Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Rojin Polat (SD Raiders), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Lina Titiz (As Saint Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Zeynep Ece Güneş ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin