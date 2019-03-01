U19 Kadın Milli Takımı Belçika ile 1-1 berabere kaldı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

01 Mart 2019, Cuma 18:55 Son Güncelleme:
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U19 Kadın Milli Takımı Belçika ile 1-1 berabere kaldı

U19 Kadın Milli Takımımız, İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynadığı ikinci hazırlık maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldı.

Milli Takımımızın golünü 44.dakikada penaltıdan Seda Nur İncik atarken, Belçika'nın golünü 6. dakikada Kees Sari kaydetti.

Stat: TFF Riva

Hakemler: Gamze Durmuş, Büşra Sığınır, İlknur Ülker, Tuğba Üçüncü

Türkiye: İrem Damla Şahin, Dilan Yeşim Taşkın, Cansu Nur Kaya, Büşra Kuru, Melike Öztürk (Dk.13 Ferda İpek Çevik), Seda Nur İncik (Dk.87 Ahsen Sena Yurtoğlu), Birgül Sadıkoğlu, Ece Tütüncü (Dk.75 Dilan Bora), Helin Ataç, Kevser Kartal, Cansu Gürel

Belçika: Delveaux Josephine, Kees Sarı (Dk.45 Brackman Constance), Camps Romy (Dk.83 Vanderdonckt Tiffanie), Vanaenrode Gwyneth (Dk.45 Buabadi Esther), Vierendeels Ella, Mertens Zenia (Dk.65 Tysiak Amber), Petry Lisa (Dk.45 Dhondt Kaily), Geers Janne (Dk.45 Verdonck Saar), Janssens Aster, Corbeels Noa (Dk.45 Schuilen Valerie), Pirotte Stephanie (Dk.72 Knapen Karlijn)

Sarı Kartlar: Dk.86 Seda Nur İncik (Türkiye), Dk.44 Vanaenrode Gwyneth (Belçika)

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