U19 Kadın Milli Takımı, özel maçta İstanbul'da karşıya karşıya geldiği Azerbaycan ile 1-1 berabere kaldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'ın golünü 90. dakikada Tülin Kuyucak attı. Azerbaycan'ın golü 10. dakikada Tuğhba Nur Bozkurt'tan geldi. İki takım 14 Eylül'de İstanbul'da bir kez daha karşı karşıya gelmiş ve Türkiye sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Stat: Riva

Hakemler: Cansu Tiryaki, Şebnem Urdal, Selvi Güler, Meliz Özçiğdem

Türkiye: İlayda İçier, Selin Marz (Dk.34 Beyza Semercioğlu), İlayda Cansu Kara, Suhde Nur Arpacı (Dk.46 Yuna Demir), Hiva Lorin Beyaztepe, Rojin Polat, Berfin Elif Ceylan, Lina Titiz (Dk.82 Clare Ceren Büyükdağ), Yaren Sürül, Tülin Kuyucak, Zeynep Ülkü Kahya (Dk.46 Julia Gökçe Torsell Oğuz)

Azerbaycan: Aytac Feyzullayeva, Tuğhba Nur Bozkurt, Fatima Ahmadli, Milana Rahimova, Fidan Jafarova, Fatimayi Zehra Hüseynli, Buse Nur Kocabey, Nur Gencay Sheyma (Dk.46 Ayshan Salamzada) (Dk.90 Mujhgan Seyidova), Edanur Mutlu (Dk.53 Khanim Asadova), Nahida Mammadova (Dk.75 Samira Ashirova), Nurchin Tarverdizade

U19 Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: İlayda İcier (Hannover 96), Emelie Elinur Claesson (IFK Göteborg), Aylin Nur Yıldırım (Grasshopper Club Zürich)

Defans: Nazlı Örnek ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Hiva Lorin Beyaztepe (FC Viktoria 1889 Berlin), İlayda Cansu Kara ( Fenerbahçe A.Ş.), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Almila Dilek Eroktay (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)Yuna Demir (SV Hegnach), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Tuana Yılmaz (Dudullu), Rojin Polat (SD Raiders FC), Nevcan Keleş ( Trabzonspor A.Ş.), Yaren Sürül (Bayer 04 Leverkusen), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Lina Titiz (AS Saint-Priest), Berfin Elif Ceylan (Konak Belediye Spor), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Hümeyra Şanver (Dudullu), Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex BK), Selin Marz (TuS Oberpleis), Alara İsabal (Richmond Park FC)

Forvet: Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Clara Ceren Büyükdağ (Hannover 96), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin